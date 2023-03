Ambiente: associazioni unite per pulizia città, il 15 aprile torna "Roma cura Roma" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "quest'anno ci concentriamo su decoro e bellezza, e lo possiamo fare perché, senza trionfalismi, si stanno facendo passi avanti sul tema della raccolta differenziata", ha spiegato Gualtieri. "Quando siamo arrivati c'erano 500 persone addette allo spazzamento e alla pulizia delle strade ora sono 1.500, tra sei mesi saranno 2.000 e tra dodici 2.500 - ha aggiunto -. Sono triplicate e questo sarà il nostro impegno costante. Vorrei sottolineare che non concepiamo l'impegno dei cittadini come un modo per scaricare le responsabilità dell'amministrazione, ma se tutti diamo il massimo possiamo fare sempre meglio", ha sottolineato il sindaco. "Roma cura Roma è anche un segnale alla città che si può fare più raccolta differenziata e che ognuno si può prendere cura di un pezzo di Roma - ha aggiunto -. Un bel momento di educazione comune alla bellezza, al decoro all'ambiente e a una città più verde e più pulita". (segue) (Rer)