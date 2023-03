Ambiente: associazioni unite per pulizia città, il 15 aprile torna "Roma cura Roma" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa edizione di Roma cura Roma ci poniamo l'obiettivo di migliorare gli straordinari risultati ottenuti nella giornata del nove aprile dello scorso anno che aveva registrato l'adesione di 395 realtà associative e di volontariato che hanno dato vita a 457 interventi di cura e decoro in tutta Roma: oltre 14 mila persone. E quest'anno supereremo sicuramente questi numeri dalle mail che abbiamo ricevuto", ha proseguito Alfonsi. "Vogliamo renderlo un autentico evento di città anche per diffondere le buone pratiche della sostenibilità quali, ad esempio, rilanciare l'importanza della corretta differenziazione dei rifiuti, promuovere la cultura dell'economia circolare attraverso il riuso e il riciclo, le azioni per ridurre gli sprechi alimentari e l'utilizzo consapevole dell'acqua. Un evento - ha evidenziato Alfonsi - pensato per rafforzare il dialogo tra amministrazione e cittadinanza promuovendo la partecipazione dal basso, la condivisione della cura della città come bene comune quale fattore di coesione sociale e di miglioramento della qualità della vita". (segue) (Rer)