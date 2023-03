Piemonte: al via la produzione di idrogeno verde con i fondi del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha dato il via alla produzione di idrogeno verde sulle aree industriali dismesse grazie ai fondi del Pnrr. Sono sette i progetti risultati i doni e tre di essi verranno finanziati da subito con un importo di 19,5 milioni di euro. Rf-Idra, in raggruppamento con Rf-40, riceverà 1,2 milioni per un impianto di idrogeno verde a Gattinara nel Vercellese per alimentare un'attività di produzione di laterizi a elevata tecnologia. La raffineria Sarpom S.p.A. di Trecate nel Novarese si aggiudicherà 16,8 milioni di euro per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno green. Il terzo progetto, proposto dalla società Films S.p.A. di Premosello-Chiovenda, nel Verbano, che realizza leghe metalliche, sarà finanziato con 1,5 milioni di euro. (segue) (Rpi)