- Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati registrati 425 nuovi positivi al Covid-19. Tutti gli altri valori si sono mantenuti stabili rispetto al bollettino precedente: non ci sono stati nuovi decessi e nelle strutture ospedaliere i dati relativi ai ricoveri si sono mantenuti a quota 823, per quel che riguarda i reparti meno gravi, e a quota 28, per quanto concerne la terapia intensiva. (Rev)