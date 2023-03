Roma: Angelucci (Pd), luoghi turismo pienamente accessibili, bene ok da aula a emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire l'accessibilità ai turisti con disabilità motoria o sensoriale attraverso la rimozione delle barriere architettoniche e la costruzione di rampe per l'accesso fisico alle infrastrutture. Inoltre predisporre materiali in braille, servizi di audiodescrizione e sottotitolazione, utilizzare Qr Code con contenuti accessibili e dove possibile far ricorso al servizio di interpretariato in Lis, Lingua italiana dei segni. È quanto prevede un emendamento proposto dal consigliere capitolino Pd Mariano Angelucci alla delibera n.131 contenente le Linee guida per la redazione dei Contratti di servizio tra Roma Capitale e alcune sue partecipate con particolare riferimento ai servizi di gestione dell'accoglienza turistica e degli spazi culturali operati da Zetema Spa . "Sono molto soddisfatto di questo obiettivo. Con questo emendamento, con cui si promuove anche l'interazione e l'accoglienza delle persone con disabilità presso i Punti informativi turistici, vogliamo mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per garantire una piena accessibilità di luoghi e informazioni a quanti, romani e turisti, visitano la nostra città e le sue bellezze. Indicazioni che riguardano in particolare le persone con disabilità motoria e sensoriali, ciechi e ipovedenti, sordi e ipoudenti. Avevamo rilanciato questi obiettivi in un recente incontro in Campidoglio segnalando la necessità non rinviabile di realizzare politiche e fatti concreti per abbattere ogni barriera, prima di tutto architettonica ma anche sociale, che impedisca la piena inclusione di tutti i cittadini alla vita della città e diritti uguali per tutti. Grazie all'Aula e alla maggioranza per aver fatto propri questi obiettivi", dichiara il presidente della commissione capitolina Turismo Mariano Angelucci. (Com)