Energia: Starace (Enel), traiettoria Europa su rinnovabili destinata ad accrescersi dopo shock 2022

- La traiettoria che l’Europa ha preso sulle fonti rinnovabili è destinata ad accrescersi in conseguenza dello shock del 2022. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, al XIX Foro di dialogo Italia-Spagna a Roma. “Nel 2022 sono stati installati impianti per 56 mila megawatt. Si tratta del frutto di decisioni di investimento prese nel 2019-20, ben prima della crisi. Nel 2023 queste installazioni produrranno energia equivalente a 20-25 miliardi di metri cubi di gas in meno e questo passo di crescita continuerà”, ha detto Starace. “Significa un incremento robusto della percentuale di energia rinnovabile a costo marginale nullo e una progressiva riduzione dei consumi di gas per produrre la stessa quantità di elettricità”, ha continuato l’Ad di Enel. (Res)