Spagna: Podemos accusa il Cis di aver modificato al ribasso dati del sondaggio di marzo

- Unidas Podemos ha denunciato una presunta manipolazione dei dati da parte del Centro d'investigazione sociologica (Cis) spagnolo dell'ultimo sondaggio di marzo con l'obiettivo di "modificare al ribasso" le sue stime di voto per le elezioni generali. In un messaggio su Twitter, la leader della formazione viola, Ione Belarra, ha chiesto che il suo direttore, il socialista José Félix Tezanos, dia spiegazioni "immediate" su quanto accaduto. "Se è vero che il Cis ha manipolato i dati di marzo di Up per comunicare a tutti la nostra caduta nella legge solo si è si (sulla polemica riforma della violenza di genere) siamo di fronte a una situazione molto grave e senza precedenti in un'istituzione pubblica fondamentale", ha attaccato la ministra per i Diritti sociali. (Spm)