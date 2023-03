Ucraina: Cremlino, impossibile attuare iniziative di pace di Bielorussia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, non è possibile attuare nessuna delle iniziative di pace in Ucraina avanzate dalla Cina e dalla Bielorussia. Ad affermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando la proposta del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko di dichiarare una tregua. Parlando ad una conferenza stampa il portavoce del Cremlino ha sottolineato che non è opportuno paragonare la proposta di Lukashenko, avanzata oggi nel corso del suo discorso al Parlamento bielorusso, all'iniziativa di 12 punti introdotta dalla Cina. Tutte e due le iniziative, secondo Peskov, "sono impossibili da implementare al momento a causa della riluttanza, o meglio, l'impossibilità, della parte ucraina di disobbedire ai loro curatori, ai loro comandanti". "Questi comandanti, come sappiamo, non si trovano a Kiev e insistono sul fatto che la guerra continui", ha aggiunto Peskov. (Rum)