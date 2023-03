Ucraina: Scholz, la Russia non vincerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “non vincerà” nella guerra che ha mosso contro l'Ucraina. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su Twitter che ha pubblicato in occasione dell'anniversario della scoperta dei crimini di guerra commessi a Bucha dalle truppe russe. In particolare, il capo del governo federale scrive: “Un anno fa, le atrocità di Bucha hanno mostrato al mondo il significato della guerra di Putin. Le immagini sono impresse anche nella mia memoria. Queste crimini non devono rimanere impuniti. Ecco perché sosteniamo uniti l'Ucraina. La Russia non vincerà”. (Geb)