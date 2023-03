Roma: al via da domani il Festival di Pasqua, insieme per la pace russi ed ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato ieri 30 marzo, nella suggestiva cornice della chiesa San Gregorio Nazianzeno, all’interno del Complesso di vicolo Valdina, sede degli uffici dei deputati, il Festival di Pasqua, manifestazione di musica sacra fondata e presieduta da Enrico Castiglione, giunta alla XXVI edizione, che si articolerà in diverse chiese e basiliche di Roma durante il periodo pasquale, dal primo aprile, con l’inaugurazione al Pantheon alle 18:30, fino al 28 maggio. E' quanto si legge in una nota. All’incontro hanno partecipato l’onorevole Federico Mollicone, il monsignore Francesco Pesce, il regista Enrico Castiglione, l’attore Vincenzo Bocciarelli e i musicisti che hanno impreziosito l’incontro con un concerto privato nella suggestiva cornice, anticipando gli appuntamenti di musica sacra che si terranno nei prossimi giorni. L’evento ha ricevuto gli auspici della commissione Cultura della Camera dei deputati, presieduta da Mollicone, fondatore dell'Icas (Intergruppo parlamentare cultura, arte, sport), che ha commentato: "Da sempre credo al potere conciliatore della musica, per questo ritengo che il tema del Festival, una pace giusta e equa, sia essenziale. Sono lieto di sostenere questo appuntamento di alto spessore culturale e musicale, vitale per la città di Roma". La partecipazione alla tradizionale programmazione concertistica della settimana santa della Pasqua è sempre ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’intera programmazione del Festival di Pasqua - continua la nota - si svolgerà nel suo periodo tradizionale con un’attesissima XXVI edizione tutta dedicata alla pace, tema dominante mai scontato, la cui ricerca è sempre più difficile, e della solidarietà, sempre mai del tutto sufficiente, con una serie di iniziative speciali che culmineranno in occasione del concerto della domenica di Pasqua trasmesso come da tradizione dalle maggiori reti televisive internazionali. La XXVI edizione del Festival di Pasqua avrà dunque il suo inizio solenne sabato primo aprile, alle ore 18:30, con il concerto inaugurale che si svolgerà nella monumentale cornice del Pantheon di Roma sotto il patrocinio del Perinsigne Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres Pantheon di Roma e che vedrà la partecipazione del prestigioso Coro della Cappella Musicale del Pantheon e l’Ensemble di Ottoni del festival di Pasqua sotto la direzione di Michele Loda: in programma il rarissimo repertorio della musica gregoriana e polifonica, arricchito da brani anche come il celebre “Te Deum” di Marc-Antoine Charpentier, insieme a pagine di autori come Giovanni Gabrieli, Tomas Luis de Victoria, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Antonio Lotti. In serata, alle ore 20:30, secondo concerto alla Basilica dei Santi Dodici Apostoli, con l’organista Silvano Frontalini, che oltre a brani di Johann Sebastian Bach e di Pëtr Il'ič Čajkovskij eseguirà brani di Sergej Rachmaninov, di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita, nato proprio il primo aprile 1873. Subito dopo la giornata inaugurale, che rappresenta un momento di particolare invocazione della pace, il Festival di Pasqua 2023 inizia la propria intensa attività concertistica della settimana santa con numerosi appuntamenti, tra cui la domenica delle Palme, 2 aprile, con il concerto dell’Ensemble del Festival di Pasqua nella bellissima Chiesa di San Silvestro al Quirinale, che di rado ospita concerti, proponendo alle ore 18.30 un repertorio godibilissimo di musica sacra con musiche di Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. (segue) (Com)