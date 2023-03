Roma: al via da domani il Festival di Pasqua, insieme per la pace russi ed ucraini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 5 aprile, alle ore 18:30, nella bellissima Basilica di San Crisogono a Trastevere, il “Concerto per la Pace” vedrà la Schola Cantorum e l’Orchestra del Festival di Pasqua, insieme al Coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, eseguire il Requiem di Gabriel Fauré insieme a pagine di musica sacra di Sergej Rachmaninov in occasione del 150° anniversario della nascita del grande compositore russo. A dirigere, sul podio, troveremo il direttore d’orchestra Stefano Sovrani, coadiuvato dal soprano Sarah Agostinelli e dal baritono Giorgio Carli. La XXVI edizione del Festival di Pasqua - prosegue la nota - entrerà poi nel vivo della sua programmazione con i tradizionali concerti della Settimana Santa che da oltre vent’anni costituiscono il cuore della sua attività. Tra i tanti appuntamenti di musica sacra, numerosi saranno i concerti per organo dedicati all’esecuzione integrale della musica di Johann Sebastian Bach e di Sergej Rachmaninov, con il ritorno di un organista d’eccezione come Silvano Frontalini, nonché all’esecuzione dei tradizionali mottetti di Giovanni Pierluigi da Palestrina nel Triduo Pasquale del giovedì, venerdì e sabato santo, con il Coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro guidato dal decano monsignore Pablo Colino, che offriranno un cammino spirituale all’interno della Musica Sacra sempre molto seguito e partecipato. Il Festival di Pasqua sarà nuovamente la prima manifestazione al mondo a far suonare insieme musicisti ucraini e russi riuniti eccezionalmente insieme a Roma per i concerti della settimana santa nell’Orchestra del Festival di Pasqua, “grazie alla nostra programmazione e allo splendore della musica sacra ispirata al Cristianesimo vogliamo ancora una volta dimostrare che la musica è per eccellenza l’unico linguaggio universale che può unire e non disunire - come ha dichiarato lo stesso Enrico Castiglione - perché in questo mondo sempre più arido e sterile la musica ci insegna che si può e si deve essere tutti fratelli, tutti amici e non nemici. Per questo motivo ho voluto che anche quest’anno la nostra Orchestra fosse formata non solo da valenti musicisti italiani, che soprattutto anche da musicisti ucraini e russi come modello di fratellanza e di pace. Una presenza dal forte impatto emotivo e simbolico, a testimoniare ancora una volta che si può suonare insieme in piena armonia di sentimento e di partecipazione all’insegna della straordinaria musica che grandi compositori d’ogni epoca hanno scritto come testimonianza di bellezza, di amore e di trascendentale”. (segue) (Com)