Roma: al via da domani il Festival di Pasqua, insieme per la pace russi ed ucraini (3)

- Il tradizionale “Concerto di Pasqua”, che da 26 anni rappresenta l’evento di punta dell’intera manifestazione, si svolgerà nella maestosa cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle domenica 9 aprile 2023, alle ore 20:30, e si avvarrà eccezionalmente di un’orchestra formata da musicisti russi ed ucraini, riuniti sotto la direzione di Stefano Sovrani, con la partecipazione del soprano olandese di origini americane Lisa Houben, star della musica lirica internazionale, con la regia televisiva dello stesso Enrico Castiglione e la valorizzazione di Urban Vision. “Siamo molto felici di sostenere il Festival di Pasqua per questa edizione 2023 - ha dichiarato Gianluca De Marchi, amministratore delegato della Urban Vision –, un evento che in 26 anni di attività è diventato un appuntamento unico e importante per la città di Roma. Urban Vision è da sempre vicina a questo tipo di manifestazioni, poiché in linea con il nostro impegno di restituire bellezza alle città e soprattutto ai cittadini che la vivono. In questo senso, c’è una grande affinità con il Festival di Pasqua poiché, nel tempo, ha riportato in vita attraverso la musica uno straordinario patrimonio artistico custodito nella Capitale, quello del cristianesimo, che ne rappresenta identità e storia”. (Com)