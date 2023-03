Fvg: Fedriga, abbinare crescita e responsabilità sociale è nostro modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbinare la crescita con la responsabilità sociale all'interno dell'impresa è fondamentale per tenere in piedi il modello di crescita e di sviluppo concretizzato in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo con un video-messaggio al Meeting dei Giovani imprenditori delle Confindustrie del Nordest, in corso a Cortina d'Ampezzo. Fedriga ha ricordato i passi avanti fatti dalla Regione in materia di società benefit e partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale e ha individuato nell’accorciamento delle filiere e nella necessità del reshoring le maggiori sfide che le imprese dovranno affrontare nel prossimo futuro, per evitare la dipendenza da Paesi terzi. “Proseguire lungo questa strada significherebbe consegnare le chiavi dello sviluppo e del futuro del Friuli Venezia Giulia e dell'Europa a nazioni spesso poco rispettose del concetto di democrazia. È quindi necessario – ha aggiunto - che le realtà pubbliche e i privati lavorino insieme definendo una grande attività di programmazione volta a mettere in sicurezza il sistema produttivo”. (Frt)