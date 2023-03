Libano: commissario Ue Lenarcic, Paese ha bisogno di governo stabile e accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha bisogno di un governo con pieni poteri e di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per riprendersi dalla crisi che ha colpito il Paese. Lo ha detto il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in visita nel Paese. "Il Paese si trova attualmente in una situazione molto difficile a causa della crisi finanziaria, dello stallo politico e, naturalmente, della crisi siriana che ha spinto un gran numero di rifugiati in Libano. Continueremo, come facciamo già da 12 anni, ad aiutare e sostenere sia i rifugiati siriani in questo Paese sia i libanesi vulnerabili", ha dichiarato Lenercic. "Ciò che è triste, è che il numero dei libanesi vulnerabili è aumentato enormemente a causa dei recenti sviluppi, a causa dell'inflazione che ha divorato quasi tutto il valore degli stipendi del settore pubblico e ha paralizzato i servizi di base. E questo ci preoccupa molto", ha aggiunto. (segue) (Beb)