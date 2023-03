Libano: commissario Ue Lenarcic, Paese ha bisogno di governo stabile e accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo ha poi annunciato un aumento del budget per gli aiuti umanitari per il Libano. "Abbiamo stanziato, per il 2023, 60 milioni di euro per gli aiuti umanitari. Si tratta di un aumento del 20 per cento rispetto allo scorso anno". Aiuti che, come ha ricordato lo stesso commissario, servono a coprire le emergenze e non rappresentano una soluzione a lungo termine. "Come sapete, gli aiuti umanitari non sono una soluzione sostenibile a lungo termine. "Questo Paese ha bisogno di altro. Questo Paese ha bisogno di riforme, di consolidamento politico e dell'elezione di un presidente. Ha bisogno di un governo con pieni poteri e di un accordo con la comunità internazionale. In particolare, un accordo con il Fondo monetario internazionale", ha dichiarato Lenarcic. "Tale accordo sbloccherebbe un sostanziale sostegno finanziario, anche da parte dell'Unione europea, che aiuterebbe il Libano a riprendersi dalla difficile situazione attuale. Continueremo a stare dalla parte del Libano e del suo popolo, potete continuare a contarci", ha concluso il commissario Ue. (Beb)