Milano: al via lavori di ristrutturazione del mercato coperto di via Rombon

- Sono iniziati i lavori del mercato coperto comunale di via Rombon, in zona Lambrate, che sarà oggetto di una completa ristrutturazione da parte di Sogemi nell'ambito del progetto di rilancio dei mercati comunali coperti portato avanti dall'Amministrazione con l'obiettivo di rivitalizzare, modernizzare e rivalutare questi spazi per renderli sempre più un servizio pubblico di prossimità, efficiente, moderno e vicino ai cittadini. Dopo la riqualificazione dei mercati coperti di Zara–Isola, Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Wagner, Morsenchio, anche Rombon avrà quindi una nuova vita che prevederà negli oltre 1.300 mq dell'area sia spazi polifunzionali dedicati alla vendita alimentare al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi, che alla somministrazione di bevande e alimenti, oltre che aree dedicate ad iniziative socio-culturali per il quartiere che saranno focalizzate anche su temi come l'educazione alimentare, la sostenibilità e la circolarità. Prevista anche una sistemazione dell'area esterna che circonda il mercato con nuovo verde e una zona gioco per bambini. Il cronoprogramma prevede circa tre mesi di lavori per la rimozione delle passività ambientali presenti nell' edificio per proseguire con gli interventi di adeguamento funzionale e l'avvio del piano di commercializzazione degli spazi: in totale sono previsti circa 15 mesi di lavori per arrivare nel corso del 2024 all'apertura al pubblico del nuovo "Foody Rombon – Mercato di quartiere", il primo mercato comunale coperto affidato a Sogemi con una concessione di 20 anni. "Prosegue l'impegno dell'Amministrazione per dare nuova vita ai mercati coperti comunali, un punto di riferimento importante per i cittadini che stiamo cercando di valorizzare sempre di più: riqualificare un mercato significa non solo riqualificare un immobile, ma anche migliorare e arricchire la vita di un quartiere con servizi sul territorio, attività di prossimità e in questo caso anche con spazi da condividere e vivere diversamente con attività ricreative e culturali. Grazie alla sinergia con Sogemi, con 'Foody Rombon' Lambrate riconquista il suo storico mercato. Aggiungiamo così un altro tassello al rilancio dei nostri mercati coperti", ha commentato l'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello. Il Presidente di Sogemi Cesare Ferrero ha invece sottolineato come "Foody Rombon - Mercato di quartiere è il primo passo per portare al consumatore la qualità e la sicurezza alimentare del nostro Mercato Agroalimentare di Milano. Nei prossimi mesi procederemo con i lavori di riqualificazione per inaugurare il nuovo mercato entro la primavera del prossimo anno. Sarà un luogo di vendita al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi con una parte dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande Ci sarà uno spazio dedicato alle attività socio-culturali per il quartiere organizzate dal Municipio e dalle associazioni presenti nel territorio. Continua così il percorso di crescita e consolidamento di Foody il principale city hub agroalimentare italiano ed europeo dove attualmente vengono lavorati giornalmente 25 mila quintali di prodotti freschi per servire una popolazione di 10 milioni di persone". (Com)