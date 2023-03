Ucraina: premier croato Plenkovic è in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic è arrivato questa mattina a Kiev, dove incontrerà il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il primo ministro dell'Ucraina Denys Shmyhal e il presidente dell'Assemblea ucraina Ruslan Stefancuk. Con lui il vice primo ministro e ministro dei veterani croati, Tomo Medved, nonché l'ambasciatore croato in Ucraina, Anica Djamic. Plenkovic parteciperà insieme a Zelensky, alla presidente moldava Maia Sandu, al premier slovacco Eduard Heger e al primo ministro sloveno Robert Golob, all'incontro di Kiev "Bucha - La responsabilità della Russia per i crimini in Ucraina", in occasione dell'anniversario della liberazione della città di Buca. Questa è la seconda visita del primo ministro Andrej Plenkovic in Ucraina dall'inizio dell'aggressione russa il 24 febbraio 2022.(Seb)