Tunisia: squadra difesa politici arrestati, nessuna riposta in merito richiesta scarcerazione

- La squadra di avvocati che si occupa di difendere i politici arrestati in Tunisia sullo sfondo del caso cospirazione contro la sicurezza dello Stato ha riferito di non aver ricevuto alcuna risposta ufficiale in merito alla richiesta di rilascio. Lo dichiara l'avvocato Abdelaziz Essid all'emittente radiofonica "Diwan Fm". Il legale ha indicato di aver appreso la notizia del rifiuto di rilasciare i detenuti da siti web e media. Secondo Essid, il fascicolo non contiene una singola prova convincente per le accuse rivolte contro gli arrestati, sottolineando che il caso è principalmente politico e prende di mira l'opposizione. L'avvocato ha aggiunto che il clima attuale non prevede le necessarie garanzie per l'indipendenza del giudice. (segue) (Tut)