Tunisia: squadra difesa politici arrestati, nessuna riposta in merito richiesta scarcerazione (2)

- Il presidente tunisino, Kais Saied, ha avviato una vasta campagna di arresti di politici, uomini d’affari e giornalisti, in gran parte accusati di aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato” dall’interno e dall’esterno del Paese. Tra le personalità di spicco finite in manette figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti vicini o membri del movimento islamico Ennahda, principale partito di opposizione che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. La campagna di arresti ha suscitato le preoccupazioni dell’Onu, della Germania e soprattutto degli Stati Uniti, il Paese che più di tutti ha influenza sul Fondo monetario internazionale (Fmi). Da parte sua, il presidente Saied afferma che "la libertà di espressione è garantita e non c’è alcun legame con questi arresti, che piuttosto sono legati al complotto e alla corruzione”, mentre chi afferma che la libertà di espressione è minacciata in Tunisia “o non conosce la verità o la usa per offendere il suo Paese”. (segue) (Tut)