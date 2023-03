Tunisia: squadra difesa politici arrestati, nessuna riposta in merito richiesta scarcerazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 marzo, la Camera d’accusa specializzata nei procedimenti per corruzione finanziaria presso la Corte di appello di Tunisi ha confermato la decisione del giudice istruttore del Polo giudiziario finanziario di respingere l’istanza di scarcerazione di Noureddine Boutar, giornalista e direttore dell’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata nel Paese. Il 17 marzo, inoltre, il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata con larga maggioranza, aveva chiesto alla Tunisia di liberare immediatamente il giornalista, assieme alle “altre persone detenute in modo arbitrario”, esprimendo “profonda preoccupazione per la deriva autoritaria del presidente tunisino, Kais Saied, e per la sua strumentalizzazione della disastrosa situazione socio-economica del Paese”. Boutar era stato arrestato il 13 febbraio scorso, mentre il 20 febbraio, come ricorda il suo avvocato, Ayoub al Ghadamsi, il giudice istruttore aveva emesso nei suoi confronti un mandato di custodia cautelare. (Tut)