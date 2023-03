Spagna: Commissione Ue eroga terzo pagamento Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha erogato il terzo pagamento per quanto riguarda il Pnrr spagnolo. Lo si apprende da un comunicato stampa dell'esecutivo Ue. "Il pagamento odierno di 6 miliardi di euro in sovvenzioni è reso possibile dal rispetto da parte della Spagna delle 24 tappe e dei 5 obiettivi relativi alla terza tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si legge nella nota. La richiesta di pagamento riguarda diverse riforme e investimenti nei settori della transizione ecologica e digitale, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione professionale. Inoltre, copre misure di sostegno alle persone vulnerabili, procedure di insolvenza, qualità della spesa pubblica e prevenzione dell'evasione e della frode fiscale. Il piano di ripresa e resilienza della Spagna è sostenuto da sovvenzioni per 69,5 miliardi di euro, di cui oltre 37 miliardi di euro di sovvenzioni sono già state ricevute dal govern di Madrid, compresi i 9 miliardi di euro di prefinanziamento ricevuti nell'agosto 2021 e il pagamento effettuato oggi. (Beb)