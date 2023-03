Anziani: Bellucci, provvedimento è legge, rispettato obiettivo Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del disegno di legge Anziani, il quale ci permette anche di rispettare la scadenza dell’obiettivo Pnrr. Una riforma fortemente voluta dal presidente Giorgia Meloni e che, nell'esercizio delle mie deleghe in materia di politiche sociali, mi ha impegnata personalmente per tradurre in testo i bisogni di 14 milioni di persone over 65. Con l'entrata in vigore del ddl Anziani si concretizza tutto quel percorso di ascolto e mediazione che ha portato alla scrittura di un ddl condiviso, che ha messo d'accordo maggioranza e opposizione". Lo dichiara, in una nota, il viceministro al Lavoro ed alle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci, che aggiunge: "Adesso si passa ad avviare il lavoro della redazione dei decreti che, entro il 31 gennaio 2024, concretizzeranno quella che è una riforma strutturale epocale, dedicata alle persone che vivono la terza fase della loro vita". (Com)