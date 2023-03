Pnrr: Gualtieri, enti locali responsabili ma ascoltarli per essere autorevoli in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Gli enti locali, nella gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono responsabili degli investimenti ma vanno ascoltati perché l'Italia possa essere autorevole in Europa. È quanto ha sostenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del diciannovesimo congresso nazionale di Ali (Autonomie locali italiane). "Le grandi sfide che il Paese ha davanti toccano questioni che non sono solo amministrative ma politiche in senso alto, che hanno a che fare con il destino del Paese - ha detto Gualtieri -. Siamo protagonisti del più grande piano di investimenti dal dopoguerra a oggi. Lo abbiamo perché siamo stati progressisti durante la pandemia per portare l'Europa a fare un grande salto di qualità. Noi abbiamo una parte di questa responsabilità, insieme ad altri soggetti. Dobbiamo dare il massimo per valorizzare l'opportunità che ci siamo costruiti e contribuire a non far fallire il progetto dell'Italia, che è il Paese più osservato. Se l'Italia non ce la farà, ci scordiamo qualsiasi integrazione del processo per i prossimi decenni. Questa responsabilità però è anche parte della capacità di avere una voce forte e autorevole, di farsi sentire per aiutare l'Italia a non prendere una strada sbagliata, per sapere quello che si può fare e quello che non si può fare, con l'obiettivo di trovare soluzioni e non discutere in modo astratto". (Rer)