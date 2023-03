Imprese: Padoan (Unicredit), a Europa serve unione bancaria e dei mercati finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Europa cresce "cresciamo anche noi. I parallelismi tra la nostra organizzazione e il nostro continente sono evidenti", perchè "senza una vera unità, sotto forma di un'unione bancaria e di un'unione dei mercati finanziari, non saremo in grado di liberare il potenziale del nostro continente e di giocare il ruolo che potremmo e dovremmo avere sulla scena mondiale. E dobbiamo iniziare a farlo adesso". Lo ha detto il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan all'assemblea degli azionisti. "Questo è il compito dell'Europa e in Europa abbiamo il capitale umano e il patrimonio storico-culturale per costruire una entità economica di primissimo livello nel mondo - ha spiegato Padona, aggiungendo anche - per competere con gli Stati Uniti e l'Asia", ma il presidente di Unicredit "molte cose devono ancora cambiare".(Rem)