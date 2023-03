Sardegna: assessore Agricoltura, Regione al fianco dei pastori per difendere interessi Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politica Agricola Comune (Pac) e Programma di Sviluppo Rurale (Psr) sono stati al centro di un incontro fra l'assessore regionale all'Agricoltura, Valeria Satta, e una delegazione di pastori. “I pastori al tavolo per un confronto tecnico con la Direzione Generale per parlare della Pac e della nuova programmazione – ha spiegato Satta - La politica si deve prendere la responsabilità di difendere il proprio territorio, è un dovere per chi fa questo mestiere. Gli interessi della Sardegna devono essere rappresentati con la massima forza, attendiamo a breve la convocazione di un tavolo nazionale al Ministero dell’Agricoltura”. I rappresentanti della filiera agropastorale e zootecnica, provenienti da Armungia, Arzana, Bitti, Bolotana, Buddusò, Ozieri, Ollolai, Pattada e Silanos, durante l’incontro hanno messo in evidenza lo svantaggio della Sardegna nella ripartizione delle risorse a livello nazionale ed europeo. (segue) (Rsc)