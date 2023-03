Bankitalia: Visco, decisioni Bce si sono riflesse sul bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le decisioni della Banca centrale europea si sono riflesse nel 2022 sul bilancio della Banca d'Italia e i prossimi anni l'istituto avrà risultati lordi negativi. A spiegarlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale, che ha approvato il bilancio del 2022. "Analogamente alla Bce e ad altre banche centrali dell'Eurosistema, che già da quest'anno li registrano, la Banca d'Italia - evidenzia Visco - si troverà nei prossimi anni a dover fronteggiare risultati lordi negativi, prima che gli utili tornino gradualmente a crescere". Il governatore della Banca d'Italia sottolinea infatti che "la politica monetaria "è infatti disegnata in funzione del raggiungimento del mandato statutario della stabilità dei prezzi, anche se questo può comportare un temporaneo peggioramento dei risultati economici". Il risultato lordo della Banca d'Italia, "prima delle imposte e dell'accantonamento al fondo rischi generali, si è significativamente ridotto, passando da 9,2 a 5,9 miliardi", evidenzia Visco nella relazione. L'utile netto di 2,1 miliardi, in diminuzione di 3,9 miliardi rispetto allo scorso anno. Nel corso del 2022, "il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) - ricorda visco - ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria, avviato già alla fine del 2021, intervenendo sugli acquisti di titoli di politica monetaria, sui tassi di interesse e sulle condizioni applicate alle operazioni di rifinanziamento". Le decisioni assunte, spiega, "si sono riflesse anche sul bilancio sottoposto quest'oggi alla vostra approvazione e incideranno su quelli dei prossimi anni".