Imprese: Confindustria Serbia e Confindustria Veneto Est firmano patto per l’internazionalizzazione

- Per promuovere ulteriormente la cooperazione economico-commerciale, Confindustria Serbia e Confindustria Veneto Est, con i presidenti Patrizio Dei Tos e Leopoldo Destro, hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere la collaborazione tra le due associazioni con le loro aziende associate per un orientamento sulle opportunità commerciali e di investimento nel Paese, anche con assistenza nelle relazioni con gli enti pubblici a livello centrale e locale, nelle pratiche amministrative, nella soluzione di problemi burocratici e molto altro. La prima attività che verrà realizzata nell’ambito del protocollo è la missione imprenditoriale in Serbia che si svolgerà dal 7 al 10 maggio prossimi a Belgrado e alla quale è stato invitato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. La missione si pone l'obiettivo di offrire alle imprese associate di Confindustria Veneto Est la possibilità di incontrare i rappresentanti istituzionali e gli operatori locali interessati a intraprendere rapporti di collaborazione commerciale o di fornitura. (segue) (Com)