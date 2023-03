Imprese: Confindustria Serbia e Confindustria Veneto Est firmano patto per l’internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ciascuna azienda che parteciperà alla missione saranno organizzati gli incontri bilaterali con aziende serbe mirate agli obiettivi e interessi di relazione e investimento economico. “È con vero piacere, entusiasmo e coinvolgimento che, come imprenditore del territorio della provincia di Treviso, presento ed accompagno i colleghi ed imprenditori all'internazionalizzazione delle loro aziende in un Paese dove negli anni abbiamo instaurato e consolidato ottimi rapporti con le istituzioni e i rappresentanti del governo. La collaborazione con Confindustria Veneto Est nella prima missione in Serbia dopo il Business forum Italia-Serbia organizzato da Ice in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Serbia e con la partecipazione attiva di Confindustria Serbia, sarà la conseguenza di un importante lavoro fin qui svolto da tutto il sistema Italia”, ha dichiarato Patrizio Dei Tos, Presidente della Confindustria Serbia, recentemente riconfermato nel mandato. (segue) (Com)