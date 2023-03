Imprese: Confindustria Serbia e Confindustria Veneto Est firmano patto per l’internazionalizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa nuova collaborazione interassociativa dimostra una volta di più la forza e i vantaggi della rete di Confindustria nel mondo, in rappresentanza delle imprese italiane, molte delle quali venete, attive nei diversi mercati - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -. Proprio l’Europa dell’Est presenta il sistema associativo più consolidato e fa piacere ricordare come il primo impulso in questa direzione sia partito proprio dalle Associazioni confindustriali del Nord Est. La partnership con Confindustria Serbia, guidata da un imprenditore associato a CVE come Patrizio Dei Tos, darà un contributo sostanziale a rendere agevole e proficuo il contatto tra gli operatori economici dei due territori, favorendo anche relazioni istituzionali, culturali, nella formazione”. Il protocollo ha dato vita al Desk Serbia di Confindustria Veneto Est con lo scopo di fornire prima assistenza per le aziende associate, fornire le informazioni sulle opportunità commerciali e di investimento in Serbia, creare momenti di networking e organizzare incontri personalizzati per le aziende interessate al mercato serbo. (Com)