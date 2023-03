Siria: Iran ammette uccisione di un membro dei pasdaran nell’attacco alla periferia di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio per le pubbliche relazioni dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) ha confermato l’uccisione di un ufficiale, Rashid Islam Milad Heydari, nell’attacco missilistico attribuito a Israele avvenuto questa mattina nella periferia della capitale della Siria, Damasco. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, secondo cui il membro dei pasdaran ucciso era un ufficiale del corpo paramilitare della Repubblica islamica e serviva come consigliere militare in Siria. L’attacco attribuito a Israele è stato il secondo contro postazioni iraniane in Siria in 24 ore. Il raid è avvenuto questa notte e ha colpito siti militari gestiti dai pasdaran nella zona sudoccidentale della capitale Damasco. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, i sistemi della difesa aerea siriani sono riusciti ad abbattere almeno un missile israeliano. Ieri, un attacco aereo attribuito allo Stato ebraico aveva preso di mira alcune postazioni dei gruppi filo-iraniani presenti nel Paese, causando il ferimento di due militari siriani. (Res)