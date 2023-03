Slovenia-Ucraina: premier sloveno Golob incontra Zelensky e omologo Shmyhal a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Slovenia, Robert Golob, ha avuto oggi a Kiev gli incontri con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il premier ucraino, Denys Shmyhal. Lo ha reso noto il governo sloveno su Twitter. In particolare, nel corso del suo incontro con Zelensky, Golob ha sottolineato che il suo Paese intende contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina nel dopoguerra. In particolare, la Slovenia si occuperà della ricostruzione della città di Izyum, situata nella regione di Kharkiv. In un messaggio dedicato all'incontro dei premier di due Paesi, il governo di Lubiana ha affermato che al centro dei colloqui è stata l'adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato. Golob ha anche espresso "la solidarietà della Slovenia e il pieno sostegno al popolo ucraino e alla leadership del Paese". (Kiu)