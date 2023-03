Pnrr: Gualtieri, fondi soltanto per una dozzina di scuole a Roma, fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza Roma ha potuto avviare l'efficientamento energetico soltanto di una dozzina di scuole. Per altri interventi ha dovuto ricorrere ad altre fonti di finanziamento e quindi è necessario fare di più. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del diciannovesimo congresso nazionale di Ali (Autonomie locali italiane). "Roma ha 1.500 scuole: con il Pnrr abbiamo potuto avviare l'efficientamento energetico su una dozzina di edifici. Per altri 200 abbiamo fatto un Contratto istituzionale di sviluppo e ora stiamo cercando di intervenire su altri 60 licei, ma dobbiamo farne 1.500 di scuole e poi ci sono poi le case popolari e gli edifici pubblici", ha detto il sindaco. "Bisogna lavorare per rendere gli enti territoriali protagonisti di questa stagione di rinnovamento, abbiamo il ruolo di indirizzo per aiutare il governo a dire le cose giuste. Non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote. Noi vogliamo aiutare l'Italia a farcela, a fare bene, a ottenere e spendere le risorse per fare le cose che servono all'Italia e all'Europa". (Rer)