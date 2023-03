Milano: moto travolta durante sorpasso azzardato a Mediglia, morto 19 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanotte un ragazzo di 19 anni, residente a Vizzolo Predabissi, ha perso la vita a causa di un incidente frontale avvenuto a Mediglia, dovuto al sorpasso azzardato di un Alfa Romeo Mito guidata da un 19 enne, cittadino ucraino, che ha invaso la corsia su cui stava arrivando la moto della vittima. Il giovane, che era di ritorno da una serata in pizzeria con gli amici, è stato portato dai soccorsi sanitari all’ospedale di Vizzolo Predabissi in codice rosso, dove è stato accertato il suo decesso. La Procura ha disposto l'autopsia sul cadavere. Il conducente dell’Alfa Romeo è indagato per omicidio stradale. (Rem)