Spagna: ministero Esteri rafforzerà le ambasciate e i consolati con 460 posti in più

- Il ministero degli Esteri spagnolo rafforzerà quest'anno l'organico delle ambasciate e dei consolati con 460 posti in più, per far fronte adeguatamente all'onere aggiuntivo rappresentato dalla legge della Memoria democratica, che prevede, tra gli altri casi, la concessione della cittadinanza ai discendenti degli esuli spagnoli durante la dittatura di Francisco Franco. Soprattutto nei Paesi dell'America Latina dove la presenza di discendenti spagnoli è maggiore, i consolati sono stati sopraffatti dal numero di domande e stanno dando appuntamenti con settimane o addirittura mesi di ritardo. Secondo la legge, il termine per completare le procedure è di due anni, con la possibilità di una proroga di un altro anno se autorizzata dal Consiglio dei ministri. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", fino ad ora, tuttavia, non ci sono stati piani concreti per rafforzare l'organico per affrontare questo compito. (Spm)