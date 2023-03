India: Rahul Gandhi, partito lancia campagna di protesta mentre squadra legale studia il caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mallikarjun Kharge, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha dichiarato che una squadra legale sta lavorando sul caso di Rahul Gandhi, condannato per diffamazione e destituito da deputato. Kharge ha ribadito che il partito è pronto ad affrontare la questione “politicamente e legalmente”. A questo proposito il Congresso ha annunciato una campagna di protesta non violenta (chiamata “Jai Bharat Satyagraha”), con iniziative a livello locale, statale e nazionale che andranno avanti per tutto il mese di aprile. Un evento nazionale si terrà a Nuova Delhi nella seconda metà di aprile. Inoltre, è stato pianificato un programma di comunicazione, con una serie di conferenze stampa del dirigente responsabile, Jairam Ramesh, messaggi sui social e l’invio di cartoline al governo con una serie di domane per il primo ministro, Narendra Modi. (segue) (Inn)