Tunisia-Russia: colloquio telefonico tra ministri Esteri, focus su relazioni

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto una telefonata dall'omologo russo, Sergey Lavrov. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Esteri tunisino, ripreso dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. Durante il colloquio, Lavrov si è felicitato con Nabil Ammar per la sua nomina a capo della diplomazia tunisina. La conversazione ha riguardato principalmente "l'amicizia di lunga data tra i due Paesi, fondata sul rispetto reciproco e posta al servizio degli interessi comuni". Le due parti hanno inoltre sottolineato l'importanza di assumere "posizioni equilibrate e responsabili in un mondo che sta assistendo a profondi e rapidi cambiamenti". I due ministri degli Esteri hanno infine discusso delle principali questioni regionali e internazionali di interesse comune, dei prossimi eventi che potrebbero coinvolgere i due Paesi e dei modi per sviluppare la cooperazione bilaterale in vari settori. L’incontro, inizialmente previsto per lo scorso febbraio, era stato rinviato sine die. (segue) (Tut)