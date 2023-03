Tunisia-Russia: colloquio telefonico tra ministri Esteri, focus su relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che la Tunisia è tra i 142 Paesi che hanno votato a favore della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 12 ottobre scorso, che condannava l’annessione “illegale” di territori ucraini da parte della Russia. Nondimeno, il Paese nordafricano, dallo scoppio del conflitto in Ucraina, è diventato sempre più un punto di passaggio per la nafta russa, a beneficio in particolare della Corea del Sud, primo importatore al mondo di questo derivato del petrolio. Lo scorso ottobre, infatti, secondo quanto riporta l’emittente radiofonica francese “Rfi”, Tunisi aveva inviato a Seoul 82 mila tonnellate di nafta, mentre altre 274 mila tonnellate avrebbero dovuto essere spedite a novembre. Inoltre, tra agosto e novembre 2022, al porto tunisino di Skhira sono giunte, a bordo di navi cargo provenienti dal porto russo di Novorossiysk, circa 410 mila tonnellate di nafta. (Tut)