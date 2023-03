Napoli: tentò di incendiare la casa con dentro ex moglie e figli, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Sant'Anastasia, comune in provincia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana, nei confronti di un 51enne del posto, ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali semplici e aggravate, percosse, tentato omicidio aggravato e tentato incendio doloso. I militari, coordinati dalla procura di Nola, hanno avviato le indagini dopo che la ex moglie, i figli e altri familiari avevano presentato diverse denunce nei suoi confronti. Dopo varie condotte vessatorie, raccontate e documentate, il 51enne, di notte, era riuscito ad entrare di soppiatto nell'abitazione dei familiari, aveva incendiato alcuni abiti e li aveva posizionati su una stufa alimentata da una bombola di gas, puntando a farla esplodere. L'ex moglie e i figli si erano risvegliati per il fumo generato dalle fiamme ed erano riusciti ad evitare una strage. Il 51enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale a Napoli. (Ren)