Appalti: Barelli (FI), utile per rilancio Paese, repressione preventiva non serve

21 luglio 2021

- "Il decreto legislativo sul nuovo Codice degli appalti nasce da una legge delega che è stata votata e approvata durante il precedente governo. Si tratta di un provvedimento che ha passato il vaglio del Consiglio di Stato e del presidente Franco Frattini, una figura istituzionale di grandissimo prestigio, e le soglie indicate sono state valutate utili in ambito europeo”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a “Radio anch'io”. “Ciò che è scritto nel decreto – ha proseguito - è uguale a quanto è già in vigore da un paio d'anni, sin dall'emergenza Covid, quando furono indicate soglie e modalità che poi non sono cambiate”. “Capisco che il malvezzo che caratterizza l'attività realizzativa in Italia possa portare a delle compensazioni forzate, ma – ha precisato Barelli – non possiamo aggiungere ad ogni provvedimento un capitolo con le modalità di controllo e repressione solo perché non vi è fiducia nell'esecuzione”. “Non voglio buttare la palla in tribuna, ma il problema, semmai, è la riforma della giustizia: ci devono essere tempi rapidi, certi, e chi sbaglia deve pagare”, ha concluso Barelli. (Rin)