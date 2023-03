© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno usato un pesante tappo di un tombino in ghisa per infrangere la vetrata di un negozio di occhiali in via Cola di Rienzo a Roma. La "spaccata" è stata compiuta questa mattina da una o più persone rimaste al momento ignote. I ladri, dopo aver rubato merce per un valore ancora da quantificare, sono scappati prima che arrivassero i carabinieri della compagnia Eur. (Rer)