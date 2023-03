Decreto Bollette: iter provvedimento inizia in commissioni VI e XII della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto 30 marzo 2023 n. 34 contenente misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, licenziato dal Consiglio dei ministri di martedì scorso, inizia in suo iter di conversione in legge dalla sede referente delle commissioni VI e XII della Camera dei deputati. Lo ha comunicato in Aula a Montecitorio in presidente di turno, Fabio Rampelli. Il cosiddetto decreto Bollette è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Il testo si compone di 25 articoli. (Rin)