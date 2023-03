Nato: Stoltenberg, adesione formale Finlandia nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia si unirà formalmente alla Nato nei prossimi giorni. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, in un videomessaggio pubblicato su Twitter. "Accolgo con favore il voto con cui il Parlamento turco ha ratificato l'adesione della Finlandia alla Nato. Tutti i 30 alleati Nato hanno ratificato il protocollo di adesione. Ho appena parlato con il presidente Sauli Niinisto, per congratularmi con lui in questa occasione storica. La Finlandia si unirà formalmente alla nostra Alleanza nei prossimi giorni", ha detto. "La loro adesione renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte. La Finlandia ha forze altamente qualificate, capacità avanzate e istituzioni democratiche forti. Porterà molto alla nostra alleanza", ha aggiunto. "L'anno scorso, tutti gli alleati hanno preso la storica decisione di invitare la Finlandia e la Svezia a unirsi alla nostra alleanza. Da allora, abbiamo assistito al più rapido processo di ratifica nella storia moderna della Nato. Tutti gli alleati concordano sul fatto che la rapida conclusione del processo di ratifica della Svezia sarà nell'interesse di tutti. Sono ansioso di accogliere il prima possibile anche la Svezia come membro a pieno titolo della famiglia Nato", ha concluso. (Beb)