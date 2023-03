Roma: consigliera comunale di Monterotondo Chiara Coltella aderisce a Demos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Democrazia solidale - Demos accoglie "con grande soddisfazione" l'adesione al partito della consigliera comunale di Monterotondo Chiara Coltella. "Il mio passaggio a Demos è il risultato di un percorso iniziato più di tre anni fa con l'assessore Garofoli. In questo periodo, confrontarsi, lavorare gomito a gomito, mi ha permesso di conoscere questa nuova realtà politica che, per gli ideali e per il valore che dà alle persone, mi rappresenta pienamente", dichiara Coltella. Il coordinatore Demos ed ex sindaco di Monterotondo Antonino Lupi, nel dare il benvenuto alla consigliera comunale, afferma che "la centralità dei servizi alla persona, in particolare dei soggetti più deboli della popolazione, è, e rimarrà al centro dell'impegno politico di Demos e delle persone che la rappresentano nelle istituzioni. L'armonia di azione e pensiero tra l'assessore Garofoli e la consigliera comunale Coltella permetterà alla nostra formazione politica di caratterizzare, con sempre maggiore efficacia e determinazione, la sua azione nella nostra Città, aldilà dei ruoli che i nostri rappresentanti ricoprono oggi o ricopriranno in futuro". Anche Paolo Ciani, segretario nazionale del Partito, appresa la notizia, ha manifestato la sua "piena soddisfazione per la scelta della consigliera comunale Coltella, la cui indiscussa sensibilità e competenza rappresentano oggi un notevole valore aggiunto per tutta la nostra formazione politica". (Com)