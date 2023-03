Brasile: Bolsonaro esclude candidatura moglie e figli alla presidenza, "poca esperienza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha escluso una possibile candidatura per la moglie, Michelle, e per il figlio Eduardo alla presidenza del Paese, per mancanza di esperienza. "Michele non ha l'esperienza necessaria per affrontare le difficoltà. Ho avuto difficoltà io nel corso della presidenza nonostante l'esperienza di 28 anni come deputato federale, figuriamoci lei che non è abituata ad affrontare accuse e provocazioni e colpi bassi tutti i giorni", ha affermato in un'intervista a "Jovem Pan" al rientro dagli Stati uniti dopo 89 giorni. Quanto alla prossima campagna elettorale per il sindaco di San Paolo, Bolsonaro ha escluso la possibilità di una corsa del figlio Eduardo, deputato federale, perché "penso che debba ancora maturare e passare più tempo in parlamento". Per la poltrona di sindaco di San Paolo l'ex capo dello stato scommette invece sull'ex ministro dell'Ambiente del suo governo, Ricardo Salles. (Brb)