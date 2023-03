Municipio Roma III: pronti nuovi arredi per le aree esterne delle scuole dell'infanzia e dei nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano a vedersi i primi risultati concreti negli spazi esterni delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini del Municipio Roma III, frutto del lavoro di programmazione di questi mesi. Sono in consegna, infatti, i nuovi arredi per rendere questi spazi più fruibili e funzionali. Così una nota della presidenza del Municipio Roma III. "Abbiamo restituito alle scuole nuovi spazi esterni, spazi che prima erano solo cemento mentre adesso finalmente i bambini e le bambine possono tornare a giocare su nuove pavimentazioni, nuovi arredi scolastici e con giochi didattici. Queste le prime scuole dove siamo intervenuti perché avevano la priorità: scuola infanzia Torricella nord, scuola infanzia Il giardino magico, asilo nido Il castello incantato, asilo nido La contea degli hobbit, e la scuola dell'infanzia Marchesini che stiamo interamente rinnovando per riaprirla a settembre", dichiarano in una nota Paolo Marchionne, presidente IIII Municipio Roma Capitale e Paola Ilari, assessora municipale alla Scuola. "Un impegno che continuerà nei prossimi mesi e sarà sostenuto con nuove risorse finanziarie della programmazione 2023. L'obiettivo per la fine del mandato è il completo rifacimento di tutte le aree esterne delle scuole dell'infanzia e dei nidi del terzo municipio. La riqualificazione degli spazi esterni è fondamentale per implementare le attività dei bambini e delle bambine all'esterno e potenziare così le attività ludico-educative outdoor. Perché la costruzione di una Comunità educante passa anche da qui", concludono.(Com)