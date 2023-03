Bielorussia: Lukashenko, Occidente si prepara ad invadere il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente si prepara a invadere il territorio della Bielorussia per distruggere il Paese. A dichiararlo è stato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. In un messaggio al Parlamento di Minsk, Lukashenko ha affermato che nei Paesi occidentali si sta svolgendo "la formazione di alcuni reggimenti e legioni per il successivo colpo di stato in Bielorussia". "L'Occidente sta preparando a invadere il territorio della Bielorussia per distruggere il nostro Paese", ha aggiunto Lukashenko, secondo cui l'Occidente sta coinvolgendo dei bielorussi fuggitivi. "I terroristi", che vengono lanciati sul territorio della Bielorussia per sabotaggi, secondo Lukashenko, cercano di creare celle per coordinare le azioni di protesta, trasferiscono denaro e armi per effettuare il colpo di Stato.(Rum)