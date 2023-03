Napoli: de Magistris (Up), napoletani sapranno gestire al meglio festa scudetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che che accadrà – perchè accadrà - non può essere regolamentato con un decreto o con una ordinanza. Dovrà essere una grande festa popolare che attraverserà tutta la città in modo gioioso e sono certo che i napoletani sapranno gestire al meglio questo momento. L'idea di una festa a numero chiuso non trasmette un'immagine vincente e non credo ci siano ragioni di ordine pubblico". Lo ha affermato il portavoce di Unione Popolare, Luigi de Magistris, intervistato questa mattina a La Radiazza su Radio Marte da Gianni Simioli e Serena Li Calzi. "E' giusto anche che si apra un dibattito prima che si prendano delle decisioni che secondo me sono sbagliate; come è sbagliato regolamentare un'energia che non puoi comprimere. E si fa anche peggio cercando di opprimerla e di giudicarla", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)