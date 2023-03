Libano: leader maronita Frangieh oggi a Parigi, focus su elezione nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, e candidato scelto come presidente del Libano dai movimenti sciiti Hezbollah e Amal, è stato invitato in visita in Francia per discutere dell’elezione del nuovo capo dello Stato. Lo ha riferito il quotidiano libanese “Al Akhbar”, vicino ad Hezbollah, spiegando che il leader maronita è stato invitato a Parigi da Patrick Durrell, il funzionario francese incaricato del dossier libanese. In Francia si trova anche il leader del Partito socialista progressista libanese e della comunità drusa, Walid Jumblatt, ma, secondo alcune fonti citate dal quotidiano, non sarebbe previsto alcun incontro tra i due. (segue) (Lib)