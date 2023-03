Libano: leader maronita Frangieh oggi a Parigi, focus su elezione nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana, il presidente francese Emmanuel Macron e il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della situazione in Libano e della posizione di Parigi. In undici sessioni il parlamento del Libano non è riuscito a eleggere il nuovo capo dello Stato per mancanza di accordo politico tra i diversi partiti. Alcune formazioni politiche dell’opposizione sostengono la candidatura del deputato Michel Moawad, mentre Hezbollah e il suo alleato sciita, il movimento Amal, sostengono quella di Frangieh. Nessuno dei due candidati è finora riuscito a ottenere il numero di voti necessario per l’elezione. (Lib)