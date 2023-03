Comuni: Decaro (Anci), spendiamo il 25 per cento delle risorse dell'intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Comuni hanno presentato progetti per 80 miliardi di euro, cioè il doppio rispetto a quelli che avevamo a disposizione. Oggi in un'intervista ho provato a spiegare che è un po' come il calabrone, che sembra non poter volare, poi alla fine vola. La stessa cosa è successa per i Comuni, che sono l'investitore più importante del nostro Paese. Spendiamo il 25 per cento delle risorse dell'intero Paese". Queste le parole di Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, ad "Agorà" su Rai3, sul ruolo dei Comuni. (Rin)